باتيسون يؤدي دور باتمان في أحدث أفلام البطل الخارق

2022/03/02 | 00:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬لم‭ ‬يرغب‭ ‬روبرت‭ ‬باتينسون‭ ‬يوماً‭ ‬بتأدية‭ ‬دور‭ ‬أحد‭ ‬الأبطال‭ ‬الخارقين‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتخلّى‭ ‬بن‭ ‬أفليك‭ ‬فجأة‭ ‬عن‭ ‬دور‭ ‬الرجل‭ ‬الوطواط،‭ ‬الذي‭ ‬سيرتديه‭ ‬باتيسون‭ ‬في‭ ‬أحدث‭ ‬فيلم‭ ‬من‭ ‬سلسلة‭ “‬باتمان‭” ‬ينطلق‭ ‬عرضه‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬الصالات‭ ‬الأميركية‭.‬ وبعدما‭ ‬أمضى‭ ‬العقد‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬على‭ ‬أفلام‭ ‬فنية‭ ‬نالت‭ ‬استحسان‭ ‬النقاد،‭ […]

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