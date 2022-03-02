منها استبعاد مصارف روسية من نظام

2022/03/02 | 00:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخذت دول الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، عدة قرارات عقابية بحق روسيا ردا على عدوانها على أوكرانيا، منها استبعاد بعض المصارف الروسية من نظام "سويفت"، إلى جانب حظر وسيلتي إعلام حكوميتين في أوروبا.

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