2022/03/02 | 01:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الديمقراطي يعول على اغلبية التحالف الثلاثي في البرلمان لمرور مرشحه بغداد -عبدالحسين غزال قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية بعدم دستورية فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمرة ثانية، فيما أشارت إلى «إمكانية إعادة ذلك لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس».
فيما قالت مصادر وثيقة الصلة بالحزب الديمقراطي الكردستاني انّ مرشح الحزب […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق:متاهة سياسية جديدة بعد رفض اعادة فتح الترشيح للرئاسة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فيما قالت مصادر وثيقة الصلة بالحزب الديمقراطي الكردستاني انّ مرشح الحزب […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق:متاهة سياسية جديدة بعد رفض اعادة فتح الترشيح للرئاسة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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