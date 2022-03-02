العراق‭:‬متاهة‭ ‬سياسية‭ ‬جديدة بعد‭ ‬رفض‭ ‬اعادة‭ ‬فتح‭ ‬الترشيح‭ ‬للرئاسة

2022/03/02 | 01:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديمقراطي‭ ‬يعول‭ ‬على‭ ‬اغلبية‭ ‬التحالف‭ ‬الثلاثي‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬لمرور‭ ‬مرشحه بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ قضت‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬العليا‭ ‬العراقية‭ ‬بعدم‭ ‬دستورية‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬الترشيح‭ ‬لمنصب‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬لمرة‭ ‬ثانية،‭ ‬فيما‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬إمكانية‭ ‬إعادة‭ ‬ذلك‭ ‬لكن‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬رئاسة‭ ‬المجلس‮»‬‭.‬فيما‭ ‬قالت‭ ‬مصادر‭ ‬وثيقة‭ ‬الصلة‭ ‬بالحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬انّ‭ ‬مرشح‭ ‬الحزب‭ […]

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