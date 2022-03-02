الخوارزمي وبغداد ثمّ ناسا ووادي السليكون

2022/03/02 | 01:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام النزعات‭ ‬العنصرية‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬مثقفين‭ ‬وصحافيين‭ ‬في‭ ‬الغرب،‭ ‬لا‭ ‬تمثل‭ ‬ظاهرة‭ ‬طاغية‭ ‬لكنها‭ ‬موجودة،‭ ‬وتنتهز‭ ‬الفرص‭ ‬المخطط‭ ‬لها‭ ‬أو‭ ‬العفوية،‭ ‬لكي‭ ‬تتسلل‭ ‬وسط‭ ‬الاحداث‭ ‬الساخنة‭.‬ المراسل‭ ‬الصحفي‭ ‬الأمريكي‭ ‬الذي‭ ‬تراجع‭ ‬معتذرا‭ ‬عن‭ ‬التعريض‭ ‬بشعبي‭ ‬العراق‭ ‬وأفغانستان‭ ‬بوصفهما‭ ‬في‭ ‬درجة‭ ‬إنسانية‭ ‬أدنى‭ ‬من‭ ‬الاوكرانيين،‭ ‬هو‭ ‬برغي‭ ‬في‭ ‬آلة‭ ‬كبيرة‭ ‬للإعلام‭ ‬الذي‭ ‬يمتلك‭ ‬سطوة‭ ‬المال‭ […]

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