2022/03/02 | 01:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عبارات عنصرية تنتاب الخطاب الإعلامي في تغطية حرب أوكرانيا انقرة- بغداد -الزمان طالب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الثلاثاء الاتحاد الأوروبي بمعاملة تركيا، نفس معاملة أوكرانيا، دون انتظار أن «تضربها حرب». وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسة كوسوفو فيوزا عثماني «أظهروا لتركيا نفس الحساسية التي تظهرونها لأوكرانيا». وأضاف اردوغان متحدثاً عن الوضع في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إردوغان يطالب الاتحاد الأوربي بمعاملة تركيا مثل أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إردوغان يطالب الاتحاد الأوربي بمعاملة تركيا مثل أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إردوغان يطالب الاتحاد الأوربي بمعاملة تركيا مثل أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).