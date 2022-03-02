إردوغان‭ ‬يطالب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوربي‭ ‬بمعاملة‭ ‬تركيا‭ ‬مثل‭ ‬أوكرانيا

2022/03/02 | 01:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبارات‭ ‬عنصرية‭ ‬تنتاب‭ ‬الخطاب‭ ‬الإعلامي‭ ‬في‭ ‬تغطية‭ ‬حرب‭ ‬أوكرانيا انقرة‭- ‬بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬ طالب‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بمعاملة‭ ‬تركيا،‭ ‬نفس‭ ‬معاملة‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬دون‭ ‬انتظار‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تضربها‭ ‬حرب‮»‬‭.‬ وقال‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬رئيسة‭ ‬كوسوفو‭ ‬فيوزا‭ ‬عثماني‭ ‬‮«‬أظهروا‭ ‬لتركيا‭ ‬نفس‭ ‬الحساسية‭ ‬التي‭ ‬تظهرونها‭ ‬لأوكرانيا‮»‬‭.‬ وأضاف‭ ‬اردوغان‭ ‬متحدثاً‭ ‬عن‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ […]

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