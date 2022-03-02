ديربي ميلانو ينتهي بالتعادل السلبي في نصف نهائي كأس إيطاليا

2022/03/02 | 01:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتعادل ميلان مع ضيفه وغريمه إنتر، بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب سان سيرو، في إطار لقاءات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا.ومن المقرر أن يستضيف إنتر لقاء العودة الذي سيقام بملعب سان سيرو، في منتصف شهر أبريل/ نيسان المقبل، لحسم المتأهل للمباراة النهائية.

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