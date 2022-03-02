مسؤول في البنتاغون: فرض حظر طيران بأوكرانيا سيدخلنا في حرب

2022/03/02 | 01:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية، الثلاثاء، إن "فرض منطقة حظر للطيران (في أوكرانيا) سيضعنا في حرب"، مضيفا "هذا لن يحدث".

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