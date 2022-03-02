قصف روسي على ضواحي كييف والهجوم يقترب من مطار العاصمة

2022/03/02 | 01:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعقصف الجيش الروسي، ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، وفق ما أفادت دائرة الاتصالات الخاصة الحكومية الأوكرانية، نقلا عن وسائل إعلام محلية.وذكرت الدائرة أن المناطق التي تتعرض للهجوم حاليًا هي مدينة فيشنفي خارج العاصمة، وروسانيفكا وكورينيفكا وبوياركا والمنطقة القريبة من مطار كييف الدولي أو جولياني.وأفادت وكالة أنباء "يونيان" الأوكرانية المستقلة ومقرها كييف، بوقوع دوي انفجار قوي في بيلا تسيركفا، وهي مدينة في كييف أوبلاست، حيث تعرض مستودع للوقود للقصف.وذكرت وسائل إعلام أوكرانية محلية أن سلاح الجو دمر رتلًا من المعدات الروسية بالقرب من بلدة باشتانكا في منطقة ميكولايف.وأفادت دائرة الاتصالات الحكومية الأوكرانية بسماع دوى انفجار قوي في الكنيسة البيضاء، حيث اشتعلت النيران في موقع عسكري.

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