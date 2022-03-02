2022/03/02 | 01:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "خادم الشعب" الذي أصبح رمزا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("خادم الشعب" الذي أصبح رمزا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("خادم الشعب" الذي أصبح رمزا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).