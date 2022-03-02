2022/03/02 | 01:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الأدميرال تشارلز ريتشارد، المشرف على الأسلحة النووية الأمريكية، الثلاثاء، إنه "راض" عن الموقف الدفاعي الحالي لبلاده.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجنرال المشرف على الترسانة النووية الأمريكية يعلن تقييمه لموقف بلاده الدفاعي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجنرال المشرف على الترسانة النووية الأمريكية يعلن تقييمه لموقف بلاده الدفاعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).