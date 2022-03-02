شاهد بالفيديو.. الموقف الوبائي للعراق ليوم ١ آذار ٢٠٢٢

2022/03/02 | 02:50 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Ff8ekvP4TvQ

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