وزير الخارجية الأردني يرد على طلب بشأن مساعدة المقدسيين العالقين في أوكرانيا

2022/03/02 | 02:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الثلاثاء، أن وزارته "جاهزة لتقديم كل المساعدة المطلوبة للطلاب المقدسيين بأوكرانيا العالقين على الحدود"، وذلك ردا على طلب أحد مستخدمي تويتر بشأن إمكانية أن تساعد وزارة الخارجية الأردنية هؤلاء العالقين.

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