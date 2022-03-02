2022/03/02 | 03:22 - المصدر: CNN بالعربية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتحاد الأوروبي بالاهتمام بتركيا بنفس الاهتمام الذي أبداه الاتحاد لأوكرانيا.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أردوغان للاتحاد الأوروبي: اهتموا بتركيا مثل أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أردوغان للاتحاد الأوروبي: اهتموا بتركيا مثل أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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