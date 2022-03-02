إحباط محاولة لاغتيال الرئيس الأوكراني

2022/03/02 | 03:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعأعلنت الحكومة الأوكرانية، إحباط محاولة اغتيال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.وقال البيان الصادر عن مجلس الأمن القومي الأوكراني، إنه تم إحباط محاولة إغتيال الرئيس "زيلينسكي" في العاصمة الأوكرانية كييف.ويأتي ذلك بالتزامن، مع سلسلة انفجارات عنيفة، ومعارك محتدمة بين الجيش الروسي والقوات الأوكرانية في العاصمة كييف.وفي 24 فبراير/ شباط المنصرم، شرعت روسيا في شن هجوم عسكري على أوكرانيا، ما دفع عواصم ومنظمات إقليمية ودولية إلى فرض عقوبات على موسكو شملت قطاعات متعددة، منها الدبلوماسية والمالية والرياضية.

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