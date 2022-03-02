آبل تعلن عن إجراءات ردا على الهجوم الروسي على أوكرانيا

2022/03/02 | 04:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة آبل، الثلاثاء، توقفها عن بيع جميع منتجاتها في روسيا بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

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