حالة الاتحاد.. تغطية مباشرة لخطاب الرئيس الأميركي جو بايدن

2022/03/02 | 04:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وهذا أول خطاب لبايدن عن "حالة الاتحاد"، وهو خطاب سياسي تقليدي سنوي للرؤساء أمام الكونغرس.وكان يفترض أن يلقيه بايدن في يناير أو فبراير إلا أنه تأجل بسبب انتشار متحور "أوميكرون".

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