بايدن يلقي أول خطاب لحالة الاتحاد

2022/03/02 | 05:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، أول خطاب له حول حال الاتحاد أمام الكونغرس.

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