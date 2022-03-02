بايدن: بوتين

2022/03/02 | 05:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، في خطابه عن حالة الاتحاد، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "أخطأ التقدير بشكل سيئ" عندما غزا أوكرانيا.

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