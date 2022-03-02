2022/03/02 | 05:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تقارير حول إغلاق قناة السويس بوجه السفن الروسية وذلك على خلفية الأزمة الأوكرانية والعمليات العسكرية التي تنفذها القوات الروسية بأوكرانيا وسط فرض عقوبات اقتصادية قاسية على موسكو من قبل الولايات المتحد

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