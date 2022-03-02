موسكو تهدد ويكيبيديا الروسية بسبب مقال

2022/03/02 | 06:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت موسوعة ويكيبيديا الشهيرة بنسختها الروسية، أن موسكو هددت بحظر الموقع باللغة الروسية بسبب مقال يشير إلى وفيات من المدنيين الأوكرانيين، وكذلك من القوات الروسية التي دخلت أوكرانيا.

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