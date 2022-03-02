موسكو ترد على كشف فحوى رسالة على هاتف جندي روسي قبل مقتله بأوكرانيا

2022/03/02 | 06:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار كشف المندوب الأوكراني بالأمم المتحدة، سيرغي كيسليتسيا، عن فحوى رسالة على هاتف جندي روسي مقاتل بأوكرانيا قبل مقتله، تفاعلا واسعا حول العالم.

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