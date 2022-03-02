صور.. مشروعون وضيوف يحملون علم أوكرانيا أثناء خطاب بايدن

2022/03/02 | 06:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهر عدد من الحاضرين في خطاب حالة الاتحاد الأميركي، بضمنهم أعضاء في الكونغرس والبرلمان الأميركي وضيوف، وهم يحملون العلم الأوكراني داخل قاعة مجلس الشيوخ.

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