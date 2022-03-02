"زلّة لسان" بايدن بحديثه عن بوتين وتطويق كييف يثير تفاعل مغردين

2022/03/02 | 06:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، على زلة لسان للرئيس الأمريكي، جو بايدن خلال خطاب "جالة الأمة"، الأربعاء، وحديثه عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وتطويق العاصمة الأوكرانية، كييف.

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