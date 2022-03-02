واشنطن تنصح رعاياها بعدم السفر لهونغ كونغ بسبب قيود كورونا

2022/03/02 | 07:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعنصحت الولايات المتّحدة رعاياها بعدم السفر إلى هونغ كونغ بسبب القيود الصارمة التي تفرضها المدينة لمكافحة جائحة كورونا والتي يمكن بموجبها أن يتمّ فصل الأطفال عن ذويهم.وقالت قنصلية الولايات المتّحدة في هونغ كونغ في تغريدة على تويتر إنّ "وزارة الخارجية قامت بتحديث إرشادات السفر الخاصة بهونغ كونغ إلى المستوى الرابع: +لا تسافر+، وذلك بسبب كورونا والقيود المتعلقة به، بما في ذلك خطر فصل الأطفال عن ذويهم".

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