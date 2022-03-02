أوكرانيا تتهم

2022/03/02 | 07:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الأوكراني أن قوات روسية محمولة جوا نفذت ليل الثلاثاء-الأربعاء إنزالا في خاركيف (شرق)، ثاني كبرى مدن البلاد، مؤكدا أن قواته تخوض قتالا ضاريا ضد هؤلاء "الغزاة"، بحسب فرانس برس.

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