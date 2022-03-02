بايدن يعلن خطته لمواجهة التضخم

2022/03/02 | 07:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، إنه يريد محاربة التضخم من خلال خفض تكاليف صناعة السلع وليس بخفض أجور الأمريكيين.

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