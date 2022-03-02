شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات توقف الخدمة والدعم الفني للشركات الروسية

2022/03/02 | 07:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة-واعقال المكتب الصحفي لشركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات، إن الشركة علقت الخدمة والدعم الفني لشركات الطيران الروسية.جاء في بيان الشركة: "توقفنا عن تقديم قطع الغيار والصيانة والدعم الفني لشركات الطيران الروسية".وأشارت شركة بوينغ كذلك، إلى أنه تم تعليق العمليات الرئيسية في موسكو.ونوهت الشركة الأمريكية أيضا، بأن مكتبها في كييف مغلق مؤقتا.وقد أغلقت الولايات المتحدة اليوم مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية.المصدر

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