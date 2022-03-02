2022/03/02 | 07:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 قتلى على الأقل في غارات روسية على مدينة جيتومير في أوكرانيا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (4 قتلى على الأقل في غارات روسية على مدينة جيتومير في أوكرانيا ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (4 قتلى على الأقل في غارات روسية على مدينة جيتومير في أوكرانيا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).