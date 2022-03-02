عالمياً.. النفط يواصل الارتفاع ويسجل اسعاراً قياسية

2022/03/02 | 07:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تجاوز سعر خام برنت، اليوم الأربعاء عتبة الـ110 دولارات للبرميل بينما قفز سعر خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من خمسة في المئة، وهو ارتفاع سبّبته المخاوف المتعاظمة على إمدادات النفط بسبب استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات التي لا تنفكّ تنهال على موسكو بسبب ذلك.وارتفع سعر برميل خام برنت بنسبة 4.88 بالمئة ليصل […]

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النفط يواصل الارتفاع ويسجل اسعاراً قياسية أولاً على ايرث نيوز.

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