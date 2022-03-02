لهذا السبب.. المرور تقطع جسراً حيوياً وسط بغداد

2022/03/02 | 08:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن مدير قسم الإعلام في مديرية المرور العامة، العقيد الياس خضير، اليوم الاربعاء، عن قطع جسر حيوي وسط العاصمة بغداد.وقال خضير في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “مديرية المرور العام تعلن عن قطع جزئي لجسر السنك وسط بغداد”.وأضاف ان “موعد اغلاق الجسر سيكون في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت بغداد.[…]

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المرور تقطع جسراً حيوياً وسط بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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