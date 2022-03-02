بكى على معلمه بالبصل! - توفيق أبو شومر

2022/03/02 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#توفيق_أبو_شومر ما الذي غيَّره من شخصٍ محتَقرٍ مُضطَهد، إلى عنصريٍّ يمارس الاضطهاد على مخالفيه في العرق والدين؟هو مهاجرٌ من مدينة فاس المغربية، وصل مع عائلته إلى أرضنا عام 1969م وكان طالبا في الصف السادس الابتدائي، سكنت عائلته في كرفان صغير للمهاجرين، حاول أن يدخل المدرسة في (أرض ميعاده) قُبل في الصف الثالث فقط لأن أصوله شرقية، سفاردية، كانت هذه هي العنصرية الأولى في حياته! كان من الرعيل الأول المؤسِّس لحزب ش ......





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