مغادرة نظام سويفت المصرفي يُعدّ بادرة إيجابية.. النظام مخترق من جانب الاستخبارات الأمريكية منذ عام 2017.. بشهادة ( فرنسا 24 ، ال بي بي سي ) - بشير صقر

2022/03/02 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بشير_صقر ترددت في الآونة الأخيرة – وإبان غزو روسيا لجارتها أوكرانيا - عبارة [عزل البنوك الروسية عن نظام سويفت العالمي] وذلك كأحد الإجراءات العقابية المتخذة من دول الاتحد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية ضد الغزو الروسي، وذلك بقصد تعطيل أو إرباك العمليات المصرفية التي تجريها البنوك الروسية مع البنوك العالمية..



ومن ثم الضغط علي الدولة الروسية لإفشال أهدافها من غزو أكرانياولتوضيح وتبسيط الموضوع ..



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