بيولي : قدمنا مباراة كبيرة وكنا نستحق الفوز

2022/03/02 | 08:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة واع اكد المدير الفني لميلان، ستيفانو بيولي أن فريقه يستحق الفوز على غريمه إنتر، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي، في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا.وقال بيولي ان " ميلان لعب بشكل جيد واستحق شيئاً أكثر، لكن إذا نظرنا إلى أنها جولتين، فهذه نتيجة جيدة، مازلت أعتقد أننا نستحق الفوز ".وأضاف بيولي : " إنها نتيجة جزئية حيث أن المباراة الثانية ستكون صعبة للغاية، لكني راضٍ عن الأداء، لقد أحرزنا تقدما على مدار العامين ونصف، ونود أن نفوز بشيء ما ونجعل هذا الموسم رائعاً ".وبين بيولي : " لقد اخترت الفريق الذي سيكون أفضل لهذه المباراة على الأخص، بناءً على الخصائص التكتيكية أيضاً، لم أكن أفكر في نابولي على الإطلاق، هذا اختبار آخر صعب للغاية، لكن كلما ازدادت صعوبة العقبة كان التغلب عليها أكثر إرضاءً ".وختم بيولي : " فريقنا كان شرساً ضد إنتر الذي يتمتع بجودة كبيرة، أعتقد أن بن ناصر وكيسي قدما مباراة رائعة ولم نسمح لإنتر بأي تسديدة حقيقية على المرمى، إنه لأمر مخيب للآمال ألا نحقق الفوز بالمباراة ".المصدر/ كورة

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