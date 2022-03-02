القبض على ثلاثة متهمين بقضايا مختلفة في الديوانية

2022/03/02 | 08:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الاربعاء، عن إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة.وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “مفارزها تمكنت من القاء القبض على ثلاثة مطلوبين بمواد قانونية مختلفة”.وضافت انه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم والتحقيق معهم من أجل إحالتهم إلى […]

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