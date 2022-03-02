اليوم.. الجولة 24 تستكمل بإقامة خمس مباريات

2022/03/02 | 08:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تستكمل منافسات الجولة الـ24 من الدوري الممتاز بكرة القدم، اليوم بإقامة خمس مباريات.وتنطلق المباريات بمواجهة زاخو والشرطة على ملعب زاخو الدولي، فيما سيواجه نوروز فريق الصناعة على ملعب السليمانية.وسيلاقي الكرخ فريق القوة الجوية على ملعب الساحر أحمد راضي ويلاقي أربيل فريق الديوانية على ملعب فرانسوا حريري.وفي ختام مواجهات اليوم يلاعب […]

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الجولة 24 تستكمل بإقامة خمس مباريات أولاً على ايرث نيوز.

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