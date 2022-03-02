مصادر تكشف الأولوية القصوى للاستخبارات الأمريكية حاليا فيما يتعلق بالرئيس بوتين

2022/03/02 | 08:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدران أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية جعلت من تقييم الحالة الذهنية للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أولوية قصوى في الأيام الأخيرة حيث تسعى إلى تحديد كيفية تأثير ذلك على معالجته للأزمة الأوكرانية المتصاعدة بسرعة.

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