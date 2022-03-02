الحرب تستعر.. قوات روسية تنفذ إنزالاً جوياً في ثاني أكبر مدن أوكرانيا

2022/03/02 | 08:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن الجيش الأوكراني أنّ قوات روسية محمولة جوّاً نفّذت، ليل الثلاثاء-الأربعاء، إنزالاً في خاركيف شرقي البلاد، مؤكّداً أنّ قواته تخوض قتالاً ضارياً ضدّ هؤلاء "الغزاة" في ثاني كبرى مدن البلاد.

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وقال الجيش الأوكراني في بيان على تطبيق تلغرام إنّ "قوات روسية مجوقلة هبطت في خاركيف وهاجمت مستشفى محلياً".

وأضاف: "هناك قتال يدور الآن بين الغزاة والأوكرانيين".

ويأتي الإعلان عن هذا الإنزال في اليوم السابع للاجتياح الروسي لأوكرانيا والذي بدأ في 24 فبراير واشتدّت حدّته الثلاثاء.

وخاركيف مدينة تقع في شرق أوكرانيا قرب الحدود مع روسيا ويبلغ عدد سكّانها 1.4 مليون نسمة، غالبيتهم ينطقون بالروسية.

ومنذ اليوم الأول لبدء الاجتياح تحاول القوات الروسية السيطرة على هذه المدينة وقد استهدفتها، الثلاثاء، بقصف عنيف خلّف ما لا يقلّ عن 10 قتلى وأكثر من 20 جريحاً، بحسب السلطات المحلية.

ونقلت وسائل إعلام أوكرانية عن رئيس بلدية ماريوبول، المدينة المرفئية المطلّة على بحر آزوف، أنّ أكثر من 100 شخص أصيبوا بجروح من جرّاء القصف الروسي.

أمّا خيرسون التي كانت القوات الروسية تسيطر على مداخلها فقد شهدت خلال الليل تقدّماً للقوات المهاجمة التي أصبحت تسيطر على محطة السكة الحديد وميناء المدينة، بحسب ما نقلت سكاي نيوز، عن وسائل إعلام محلية.

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