البنك الدولي يوافق على مساعدات بقيمة مليون دولار للشعب الأفغاني

2022/03/02 | 08:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وافق البنك الدولي، اليوم الاربعاء، على تقديم مساعدات إنسانية للشعب الأفغاني بأكثر من مليار دولار، مؤكدا أن هذه المساعدة “ستبقى خارج سيطرة الإدارة المؤقتة لطالبان”.وقال البنك الدولي في بيان، إنه وافق على تقديم مساعدات إنسانية للشعب الأفغاني بأكثر من مليار دولار وذلك من خلال تحويل وجهة استخدام أموال من “الصندوق الاستئماني لإعادة […]

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