السورجي: التحالف الثلاثي قد يدعم احد المستقلين للرئاسة وابوابنا مفتوحة لـ “الديمقراطي”

2022/03/02 | 08:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رجح عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، توجه التحالف الثلاثي لدعم احد المرشحين المستقلين لرئاسة الجمهورية، لافتا الى ان الاتحاد فتح ابوابه للحزب الديمقراطي للاتفاق على المنصب الرئاسي.وقال السورجي لـ /المعلومة/، ان “قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية اعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية كان متوقعا رغم انه لن يؤثر شيء على […]

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