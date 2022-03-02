الخيكاني: رئاسة البرلمان خلقت ازمة سياسية جديدة تتعلق باختيار رئيس الجمهورية

2022/03/02 | 08:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى المحلل السياسي كريم الخيكاني ان رئاسة البرلمان قد خلقت ازمة سياسية جديدة بفتحها باب الترشح لرئاسة الجمهورية الذي ردته المحكمة الاتحادية، لافتا الى ان التحالف الثلاثي يعول على تعطيل جلسات البرلمان لغرض اتخاذ قرار باعادة فتح باب الترشح للمنصب الرئاسي.وقال الخيكاني لـ /المعلومة/، ان “التحالف الثلاثي مازال رافضا لبرهم صالح كمرشح […]

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