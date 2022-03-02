مصدر يكشف طبيعة الانفجار في الكرادة - عاجل

2022/03/02 | 09:00 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف مصدر أمني، اليوم الاربعاء، طبيعة أصوات الانفجار في منطقة الكرادة وسط بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز: إن "اصوات الانفجار ضمن منطقة الكرادة ناتج عن انفجار قناني اوكسجين داخل البناية قيد الانشاء في شارع ابو نؤاس".وأضاف، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من انقاذ جميع العمال وتجري عملية اسعافهم ولا اصابات"، مبينا ان عمليات المكافحة مستمرة".

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