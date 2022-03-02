علماء روس يبتكرون عقارا مضادا للسرطان يصنع من قشرة البتولا

2022/03/02 | 09:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ابتكر علماء كراسنويارسك الروسية مركبات جديدة مضادة للسرطان تعتمد على مادة بيتولين ديبروبيونات منشأها هو قشرة البتولا.يذكر أن بيتولين ديبروبيونات هو مركب متكوّن من حمض البتيولين وحمض البروبيونيك يستخدم لعلاج العديد من الأمراض، بما في ذلك مرض السرطان.وابتكر العلماء الروس طريقة مبسطة للحصول على المادة المذكورة من قشرة البتولا، مع العلم […]

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