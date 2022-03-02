حتى الساعة 7:30 صباح الأربعاء بكييف.. أليكم أهم تطورات الغزو الروسي

2022/03/02 | 09:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستمر الغزو الروسي والعمليات العسكرية التي تشنها القوات الروسية في عدد من المناطق بأوكرانيا لليوم السادس على التوالي، وفيما يلي نستعرض لكم آخر التطورات حتى الساعة 7:3 صباحا بالتوقيت المحلي للعاصمة الأوكرانية، كييف:

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