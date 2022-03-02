النفط العراقية تعلن حجم صادراتها خلال الشهر الماضي

2022/03/02 | 09:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بلغت صادرات النفط العراقية في شباط 3.314 مليون برميل في اليوم مقابل 3.202 مليون برميل في اليوم في كانون الثاني بعد ان ارتفعت حصص اوبك+.

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وكانت حصة انتاج العراق من قبل منظمة اوبك+ في شهر شباط 4.325 مليون برميل في اليوم مقابل 4.281 مليون برميل في اليوم في كانون الثاني.

فيما ستبلغ حصة العراق الذي يعد ثاني أكبر منتج في أوبك 4.370 مليون برميل في اليوم لشهر اذار.

وقالت شركة تسويق النفط "سومو" إن "صادرات الخام العراقية، باستثناء التدفقات من إقليم كوردستان، ارتفعت 3.38 بالمئة في شباط مقارنة بالشهر السابق، وسط زيادة حصة أوبك +".

وزادت صادرات نفط الوسط والجنوب بنسبة 5٪ لتصل إلى 3.261 مليون برميل في اليوم ، فيما تراجعت صادرات خام كركوك عبر ميناء جيهان التركي بنسبة 36٪ إلى 52،691 برميل يوميا.

وحقق العراق 8.54 مليار دولار في شباط من خلال بيع نفطه بمتوسط سعر 92.083 دولارا للبرميل، مقارنة بإيرادات 8.32 مليار دولار ببيع نفطه بسعر 83.825 دولارا في كانون الاول.

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