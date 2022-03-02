2022/03/02 | 09:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رجح الخبير العسكري العميد المتقاعد عدنان الكناني، امتثال العراق للعقوبات التي فرضتها أميركا والدول الأوروبية ضد روسيا جراء الحرب على أوكرانيا، لافتا الى ان العراق قد يوقف تعاونه العسكري مع روسيا بفعل اجراءات اميركا وحلفائها على موسكو.وقال الكناني لـ /المعلومة/، ان “القرارات في العراق لاتصدر من أبناء البلد وانما من قبل الإدارة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير عسكري يرجح امتثال العراق للعقوبات الأميركية الاوروبية ضد روسيا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير عسكري يرجح امتثال العراق للعقوبات الأميركية الاوروبية ضد روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).