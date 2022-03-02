الدفاع المدني: اندلاع حريق في بناية وسط بغداد

2022/03/02 | 09:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، عن اندلاع حريق داخل مبنى مكون من 5 طوابق وسط العاصمة بغداد.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنَّ “حريقاً أندلع داخل بناية مكونة من 5 طوابق قرب فندق شيراتون وسط بغداد”.وأضافت، أنَّ “فرق الإطفاء توجهت لمكان الحادث للسيطرة على الحريق، ومنع انتشاره لإماكن […]

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