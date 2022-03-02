الدفاع المدني: اندلاع حريق داخل مبنى وسط بغداد

2022/03/02 | 09:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، عن اندلاع حريق داخل مبنى من 5 طوابق وسط العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "حريقاً اندلع داخل مبنى مكون من 5 طوابق قرب فندق شيراتون وسط بغداد".

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