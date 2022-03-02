بايدن: نستعد لإخراج كمية إضافية من النفط عند الحاجة

2022/03/02 | 09:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن واشنطن وحلفاءها قد يخرجون كمية إضافية من النفط من احتياطاتهم الاستراتيجي عند الحاجة.وقال أثناء تقديمه رسالته السنوية “حول الوضع في البلاد”: “يمكنني الإعلان اليوم أن الولايات المتحدة بالتعاون مع 30 دولة أخرى اتخذت إجراءات لإخراج 60 مليون برميل من النفط من الاحتياطات في جميع أنحاء العالم.[…]

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