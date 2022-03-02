أسعار الدولار تسجل انخفاضاً طفيفاً في الاسواق المحلية

2022/03/02 | 09:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سجلت اسعار صرف الدولار، اليوم الاربعاء، انخفاضاً طفيفاً في الاسواق المحلية.وقال مراسل وكالة ايرث نيوز، إن أسعار بيع الدولار في الاسواق المحلية اليوم سجلت 147250 ديناراً لكل 100 دولار.وأضاف، أن أسعار شراء الدولار سجَّلت 147000 دينار لكل 100 دولار.

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