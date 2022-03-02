مفوضية الانتخابات في كربلاء تباشر بتوزيع مكافأة موظفي الاقتراع

2022/03/02 | 09:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عملية توزيع المكافأة تجري وفقا لتوجيهات مجلس الوزراء.

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